అవకాడోలో మోనోఅన్శాచురేటెడ్ కొవ్వులు మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, శరీరంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్ను పెంచడానికి తోడ్పడతాయి.
రోజూ అవకాడో తినడం వల్ల గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ముప్పు గణనీయంగా తగ్గుతుందని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
అవకాడోలో ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, అతిగా తినడాన్ని నివారిస్తుంది.
అవకాడోలో కరిగే, కరగని ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి మలబద్ధకం రాకుండా చూస్తుంది.
అవకాడోలో ఉండే ల్యూటిన్, జియాక్సంతిన్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు వయసుతో పాటు వచ్చే మాక్యులార్ డీజెనరేషన్ నుంచి కళ్లను కాపాడతాయి.
అవకాడోలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రక్తంలోని సోడియం స్థాయిలను తగ్గించి, రక్తనాళాలపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.
గర్భధారణ సమయంలో శిశువు ఆరోగ్యకరమైన ఎదుగుదలకు అవసరమైన ఫోలేట్ అవకాడోలో పుష్కలంగా లభిస్తుంది.
అవకాడోలో ఉండే విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గించి కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి సహాయపడతాయి.
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