ఎండాకాలంలో వేడిని తట్టుకోవడానికి ఈ రెండు పానీయాలలో ఏది తాగితే ఆరోగ్యానికి ఎక్కువ మంచిదో తెలుసుకుందాం.
ఎండాకాలంలో పెరుగు, మజ్జిగ తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తుంటారు.
ఆయుర్వేదంలో మజ్జిగను 'భూమిపై ఉన్న అమృతం' అని పిలుస్తారు. మరోవైపు, పెరుగులో కూడా శక్తి, పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
పెరుగు, మజ్జిగ రెండింటిలోనూ ప్రోబయోటిక్స్ ఉంటాయి. కానీ వేడిని తగ్గించడంలో పెరుగు కన్నా మజ్జిగనే ఉత్తమమైన పానీయంగా భావిస్తారు.
పెరుగు చిక్కగా, మజ్జిగ పల్చగా ఉంటుంది. అందుకే ఎండాకాలంలో మజ్జిగ జీర్ణక్రియకు బాగా సహాయపడుతుంది. రెండింటిలోనూ మంచి బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది.
మజ్జిగలో నీటిశాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది శరీర సమతుల్యతకు సహాయపడుతుంది. ఎండాకాలంలో డీహైడ్రేషన్ సమస్య రాకుండా మజ్జిగ కాపాడుతుంది.
బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి పెరుగు కంటే మజ్జిగ తాగడమే ఉత్తమం. ఎందుకంటే పెరుగుతో పోలిస్తే మజ్జిగలో కొవ్వు, కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి.
ఫాస్ట్ ఫుడ్ లేదా మసాలా ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తిన్న తర్వాత గ్లాసు మజ్జిగ తాగితే అసిడిటీ తగ్గుతుంది. కడుపులో మంట నుంచి త్వరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ఎండాకాలంలో బయటకు వెళ్లే ముందు ఓ గ్లాసు మజ్జిగ తాగితే శరీరం చల్లగా ఉంటుంది. వడదెబ్బ బారిన పడకుండా సులభంగా కాపాడుకోవచ్చు.
