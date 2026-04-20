Dark Circles: ఇలా చేస్తే వారంలో డార్క్ సర్కిల్స్ మాయం

కళ్ల కింద డార్క్ సర్కిల్స్ అందాన్ని తగ్గించడమే కాదు, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా దెబ్బతీస్తాయి. వీటిని తగ్గించుకోవడానికి ఇక్కడ 7 సులభమైన చిట్కాలు ఉన్నాయి.
కీర దోసకాయ ముక్కలను కళ్లపై 20 నిమిషాల పాటు ఉంచుకోవాలి. ఇది నల్లటి వలయాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలను తొలగించడానికి బంగాళదుంప బాగా పనిచేస్తుంది. బంగాళదుంపను తురిమి లేదా గుండ్రని ముక్కలుగా కోసి 10 నిమిషాల పాటు కళ్లపై పెట్టుకోవాలి.
వాడిన టీ బ్యాగ్లను ఫ్రిజ్లో పెట్టి చల్లబరచాలి. వాటిని కళ్లపై పది నిమిషాల పాటు ఉంచుకోవాలి. రోజూ ఇలా చేస్తే కళ్ల చుట్టూ ఉన్న డార్క్ నెస్ క్రమంగా తగ్గుతుంది.
బీట్రూట్ రసంలో సమాన పరిమాణంలో తేనె, పాలు కలపాలి. ఈ మిశ్రమంలో కాటన్ ప్యాడ్స్ ముంచి కళ్లపై పెట్టుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
చల్లని పాలలో రెండు కాటన్ ప్యాడ్స్ను ముంచి, కళ్ల కింద నల్లగా ఉన్న ప్రదేశంలో పెట్టుకోవాలి. సుమారు ఇరవై నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచి, ఆ తర్వాత చల్లటి నీటితో కడిగేయాలి.
కలబంద గుజ్జును (అలోవెరా జెల్) కళ్ల చుట్టూ రాయడం వల్ల కూడా నల్లటి వలయాలు తగ్గుముఖం పడతాయి. ఇది చర్మానికి తేమను అందిస్తుంది.
