ఒక్క ఆరెంజ్ లోనే కాదు ఈ ఫుడ్స్ లో కూడా విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది

జామకాయలో సుమారుగా 145 మి.గ్రా. విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఈ కాయను తింటే కొలెస్ట్రాల్, బీపీ రెండూ తగ్గుతాయి.
కప్పు స్ట్రాబెర్రీలో కూడా విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఈ పండ్లలో దాదాపుగా 98 మి.గ్రా. విటమిన్ సి ఉంటుంది.
ఒక క్యాప్సికంలో సుమారుగా 341 మి.గ్రా. విటమిన్ సి ఉంటుంది. అంటే ఇందులో ఉన్న విటమిన్ సి ఐదు రెట్లు ఎక్కువ.
కివీలో 128 మి.గ్రా. విటమిన్ సి ఉంటుంది. అలాగే దీనిలో విటమిన్ ఇ, విటమిన్ కె, పొటాషియం లు మెండుగా ఉంటాయి.
ఒక కప్పు పైనాపిల్ లో 47.8 మి.గ్రా. విటమిన్ సి ఉంటుంది.ఇది మన ఇమ్యూనిటీని పెంచి మనల్ని ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలకు దూరంగా ఉంచుతుంది.
బొప్పాయిలో కూడా విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఒక కప్పు బొప్పాయిలో 88 మి.గ్రా. విటమిన్ సి ఉంటుంది. అలాగే లైకోపీన్, కెరోటిన్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కూడా మెండుగా ఉంటాయి.
క్యాలీఫ్లవర్ లో 266 మి.గ్రా. విటమిన్ సి ఉంటుంది. అంటే ఇది ఆరెంజ్కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ. దీనిలో విటమిన్ బి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలు కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి.
