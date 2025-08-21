Telugu

ఒక్క ఆరెంజ్ లోనే కాదు ఈ ఫుడ్స్ లో కూడా విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది

food-life Aug 21 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
జామకాయ

జామకాయలో సుమారుగా 145 మి.గ్రా. విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఈ కాయను తింటే కొలెస్ట్రాల్, బీపీ రెండూ తగ్గుతాయి. 

స్ట్రాబెర్రీ

 కప్పు స్ట్రాబెర్రీలో కూడా విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఈ పండ్లలో దాదాపుగా 98 మి.గ్రా. విటమిన్ సి ఉంటుంది.

పసుపు పచ్చని క్యాప్సికం

ఒక క్యాప్సికంలో సుమారుగా 341 మి.గ్రా. విటమిన్ సి ఉంటుంది. అంటే ఇందులో ఉన్న విటమిన్ సి ఐదు రెట్లు ఎక్కువ. 

కివీ

కివీలో 128 మి.గ్రా. విటమిన్ సి ఉంటుంది. అలాగే దీనిలో విటమిన్ ఇ, విటమిన్ కె, పొటాషియం లు మెండుగా ఉంటాయి. 

పైనాపిల్

ఒక కప్పు పైనాపిల్ లో 47.8 మి.గ్రా. విటమిన్ సి ఉంటుంది.ఇది మన ఇమ్యూనిటీని పెంచి మనల్ని ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలకు దూరంగా ఉంచుతుంది. 

బొప్పాయి

 బొప్పాయిలో కూడా విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఒక కప్పు బొప్పాయిలో 88 మి.గ్రా. విటమిన్ సి ఉంటుంది. అలాగే లైకోపీన్, కెరోటిన్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కూడా మెండుగా ఉంటాయి. 

కాలీఫ్లవర్

క్యాలీఫ్లవర్ లో 266 మి.గ్రా. విటమిన్ సి ఉంటుంది. అంటే ఇది ఆరెంజ్కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ. దీనిలో విటమిన్ బి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలు కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. 

