దీపావళి కి ఎన్ని దీపాలు వెలిగించాలో తెలుసా?

దీపావళి రోజున ఇంట్లోని 11 ప్రత్యేక ప్రదేశాల్లో 11 దీపాలు వెలిగించాలి. దీని వల్ల అదృష్టం పెరుగుతుందని నమ్ముతారు.
దీపావళి రోజు లక్ష్మీదేవి పూజ తర్వాత, మొదటి దీపాన్ని మీ ఇంటి పూజా గదిలో వెలిగించండి. దీనివల్ల ఇంట్లో సుఖసంతోషాలు, ఐశ్వర్యం నిలిచి ఉంటాయి.
హిందూమతంలో తులసిని చాలా పవిత్రంగా భావిస్తారు. దీపావళి రోజు తులసి మొక్క దగ్గర కూడా ఒక దీపం తప్పక వెలిగించాలి. దీనివల్ల ఇంట్లో సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది.
హిందూమతంలో రావి చెట్టును సాక్షాత్తు విష్ణువు రూపంగా భావిస్తారు. దీపావళి రాత్రి దీని కింద కూడా ఒక దీపం తప్పక పెట్టండి. దీనివల్ల కష్టాలు తొలగిపోతాయి.
మీ ఇంటి దగ్గర ఏదైనా బావి లేదా చెరువు ఉంటే, అక్కడ కూడా ఒక దీపం తప్పక వెలిగించండి. ఈ పరిహారంతో మీపై మీ కులదైవం అనుగ్రహం ఉంటుంది.
శివపురాణం ప్రకారం, బిల్వ వృక్షం వేర్లలో సాక్షాత్తు మహాదేవుడు ఉంటాడు. దీపావళి రాత్రి ఇక్కడ కూడా ఒక దీపం పెట్టండి. దీనివల్ల శివుని అనుగ్రహం మీపై ఉంటుంది.
దీపావళి రాత్రి ప్రధాన ద్వారం నుంచే లక్ష్మీదేవి ఇంట్లోకి వస్తుంది, అందుకే ద్వారానికి రెండు వైపులా దీపాలు పెట్టాలి. ఈ దీపాలు రాత్రంతా వెలుగుతూ ఉండాలి.
ఇంటి పైకప్పు మీద ఎప్పుడూ చీకటిగా ఉంటుంది, కానీ దీపావళి రాత్రి ఇక్కడ కూడా వెలుగు ఉండాలి. అందుకే ఇక్కడ కూడా దీపం పెట్టడం ముఖ్యం.
ఇంటి దగ్గర ఏదైనా గుడి ఉంటే, అక్కడ కూడా ఒక దీపం తప్పక వెలిగించాలి. దీపావళి రోజు ఏ గుడి కూడా దీపం లేకుండా ఉండకూడదని గుర్తుంచుకోండి.
వంటగది కూడా ఇంట్లో చాలా ముఖ్యమైన భాగం. దీపావళి రోజు ఇక్కడ కూడా ఒక దీపం పెట్టండి. దీనివల్ల అన్నపూర్ణాదేవి అనుగ్రహం మీపై ఉంటుంది.
మీరు వ్యాపారి అయితే, మీ ఇంటి లాకర్ లేదా దుకాణంలోని డబ్బు పెట్టె దగ్గర కూడా ఒక దీపం పెట్టండి. దీనివల్ల మీ వ్యాపారంలో అభివృద్ధి ఉంటుంది.
ఉసిరిని లక్ష్మీదేవి రూపంగా భావిస్తారు. దీపావళి రాత్రి ఇక్కడ కూడా దీపం పెట్టండి. దీనివల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం మీపై ఉంటుంది.
