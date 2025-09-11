చేపల వాసన పోవడానికి లవంగాలు, యాలకులు చాలా ఎఫెక్టీవ్ గా పనిచేస్తాయి. ఇందుకోసం కొన్ని నీళ్లలో లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క వేసి బాగా మరిగించండి. ఈ వాసన చేపల వాసనను పోగొడుతుంది.
కిచెన్ లో చేపల వాసన రావడానికి దాని వ్యర్థాలు డ్రెయిన్ లో ఇరుక్కుపోవడం కూడా ఒక కారణం. అందుకే వ్యర్థాలను సపరేట్ గా పారేయడం మంచిది.
చేపల వ్యర్థాలు డ్రెయిన్ లో ఉంటే బేకింగ్ సోడా, వెనిగర్ ను ఉపయోగించండి. వీటిని డ్రెయిన్ లో పోస్తే చేపల వాసన తొలగిపోతుంది.
చేపలను శుభ్రం చేసిన చోట వాసన రావొద్దంటే ఆ ప్రదేశంలో కొంచెం బేకింగ్ సోడాను చల్లండి. దుర్వాసన పోతుంది.
వెనిగర్ తో కూడా చేపల వాసనను పోగొట్టొచ్చు. ఇందుకోసం 3 కప్పుల నీళ్లలో కప్పు వెనిగర్ ను వేసి 15 నిమిషాలు మరిగించండి. ఆవిరైన వెనిగర్ కిచెన్ లో దుర్వాసనను పోగొడుతుంది.
కాఫీ పొడితో కూడా చేపల వాసన రాకుండా చేయొచ్చు. ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో కాఫీ పొడిని వేసి వంటింట్లో ఉంచండి. దీనిపై మూత పెట్టకండి.
చేపలను క్లీన్ చేసినా, వంట చేసినా కిటికీలను, తలుపులను తెరిచే ఉంచండి. ఇది చేపల వాసన వంటింట్లో ఎక్కువగా ఉండకుండా చేస్తుంది.
