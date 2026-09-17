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కలబందను ఇలా వాడితే మీ అందం రెట్టింపు కావడం పక్కా!

life Sep 17 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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కలబంద, రోజ్ వాటర్

కలబంద గుజ్జును మెత్తగా చేసి అందులో కొద్దిగా రోజ్ వాటర్ కలిపి ముఖానికి ప్యాక్ లా వేసుకోవాలి. ఇది ముఖానికి మెరుపునిస్తుంది.

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కలబంద, పసుపు

కలబంద గుజ్జులో కొద్దిగా పసుపు వేసి బాగా కలిపి ముఖానికి రాసుకుని 10 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి. నల్లమచ్చలు, మొటిమల సమస్య తగ్గుతుంది.

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కలబంద, తేనె

కలబంద గుజ్జును తీసుకుని దానికి కొద్దిగా తేనెను జోడించి ముఖానికి అప్లై చేసుకోవాలి. దీనివల్ల మొటిమలు, మచ్చలు తగ్గుతాయి.

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కలబంద, నిమ్మరసం

కలబంద గుజ్జులో కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి బాగా కలిపి ముఖానికి రాసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

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కలబంద, అరటి పండు

కలబంద గుజ్జులో బాగా పండిన అరటిపండును మెత్తగా గుజ్జులా చేసి కలపాలి. ఆ మిశ్రమాన్ని ముఖానికి పట్టించాలి. సహజమైన మెరుపు మీ సొంతం అవుతుంది.

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కలబంద, కీరదోస

కలబంద గుజ్జు, కీరదోస రసాన్ని బాగా కలిపి ఆ తర్వాత దాన్ని వడకట్టి, దూదితో ముఖానికి రాసుకోవాలి. దీనివల్ల ముఖం మృదువుగా మారుతుంది.

Image credits: Getty

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