Telugu

రోజూ ఒక ఉసిరికాయ తింటే ఏమౌతుంది?

life Aug 19 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది

ఉసిరికాయలో ఉండే విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తి పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది

ఉసిరికాయలోని విటమిన్ సి ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి,  జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది. చుండ్రు, జుట్టు పెరుగుదల వంటి సమస్యలకు కూడా ఇది సహాయపడుతుంది.

Image credits: Pinterest
Telugu

ఊపిరితిత్తులను కాపాడుతుంది

ఆస్తమా, బ్రోన్కైటిస్ వంటి శ్వాసకోశ సమస్యలకు ఉసిరికాయ మంచి పరిష్కారం. శీతాకాలంలో దీన్ని తినడం వల్ల ఈ సమస్యలను నివారించవచ్చు.

Image credits: Getty
Telugu

మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది

ఉసిరికాయను క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. మలబద్ధకం తగ్గుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రిస్తుంది

డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించుకోవాలనుకునే వారికి ఉసిరికాయ మేలు చేస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

కంటి చూపును మెరుగుపరుస్తుంది

ఉసిరికాయను క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల కంటి చూపు మెరుగుపడుతుంది. వయసు రీత్యా వచ్చే  కంటి సమస్యలను నివారించవచ్చు.

Image credits: Getty

ఈ కాలం అమ్మాయిల మనసుదోచే బ్లౌజ్ డిజైన్స్

జీవితంలో ప్ర‌శాంతంగా ఉండాలా.?

కుక్క కరిస్తే ఎవరు బాధ్యులు..?

మీ ఇంట్లో పెంపుడు జంతులున్నాయా? అయితే ఈ మొక్కల్ని మాత్రం పెంచకండి