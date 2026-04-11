చిన్నారుల కోసం క్యూట్ డిజైన్ ముత్యాల చెవిపోగులు

life Apr 11 2026
Author: Kavitha G Image Credits:PINTEREST
మినిమల్ పెర్ల్ గోల్డ్ స్టడ్స్

ఈ సింపుల్ ముత్యాల గోల్డ్ స్టడ్స్ 5 ఏళ్ల పాపకు చాలా క్యూట్‌గా ఉంటాయి. ఇవి తేలికగా ఉండటంతో పాటు సింపుల్ డిజైన్‌తో క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: PINTEREST
ఫ్లవర్ షేప్ పెర్ల్ ఇయర్ రింగ్స్

ఫ్లవర్ షేప్ పెర్ల్ ఇయర్ రింగ్స్ పిల్లలకు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. వీటి సున్నితమైన డిజైన్, వాళ్ల ముఖంలోని అమాయకత్వాన్ని మరింత పెంచుతుంది.

Image credits: amazon.com
సింగిల్ పెర్ల్‌ ఇయర్ రింగ్స్

గోల్డ్ రింగ్‌లో ఒక ముత్యం పొదిగిన ఈ డిజైన్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ఇవి చూడటానికి సింపుల్ గా ఉన్నా పెట్టుకుంటే బాగుంటాయి. 

Image credits: i.etsystatic.com
బో స్టైల్ పెర్ల్ ఇయర్ రింగ్స్

బో స్టైల్ పెర్ల్ ఇయర్ రింగ్స్ ఈ మధ్య ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. ఈ డిజైన్ పిల్లల ముఖాన్ని మరింత క్యూట్‌గా, స్టైలిష్‌గా చూపిస్తుంది.

Image credits: INSTAGRAM @sawariyasethkegahne
డైలీ వేర్ మినిమల్ పెర్ల్ ఇయర్ రింగ్స్

రోజూ పెట్టుకోవడానికి మినిమల్ పెర్ల్ ఇయర్ రింగ్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇవి తేలికగా, సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటాయి.

Image credits: PINTEREST
హార్ట్ డిజైన్ స్టోన్ స్టడ్స్

హార్ట్ షేప్ స్టోన్ స్టడ్స్ చిన్న పిల్లలకు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఈ డిజైన్ క్యూట్‌నెస్‌ను పెంచడమే కాకుండా, ఏ డ్రెస్‌ కైనా మ్యాచ్ అవుతాయి.

Image credits: kinclimg3.bluestone.com

