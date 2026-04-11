మినపప్పు, అటుకులు లేకుండా కేవలం ఈ ఒక్కదాంతో మెత్తటి దోశలు రెడీ!

food-life Apr 11 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
సరిపడా బియ్యం

ముందుగా మీకు కావాల్సినన్ని బియ్యాన్ని తీసుకుని, శుభ్రంగా కడిగి నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి.

కొబ్బరి తురుము

ఇలా రుబ్బుకున్న బియ్యం పిండిలో ఒక కప్పు కొబ్బరి తురుమును వేసి బాగా కలపాలి. దోశలు మృదువుగా రావడానికి ఇదే కీలకం.

ఉప్పు వేసి పక్కన పెట్టాలి

ఈ మిశ్రమంలో  రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి, బాగా కలిపి కాసేపు పక్కన పెట్టాలి. పులియబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు.

దోశ వేయడం

స్టవ్ మీద పెనం పెట్టి, వేడయ్యాక కొద్దిగా నూనె రాయాలి. ఆ తర్వాత దోశ పిండిని పోసి, రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి.

పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర

దోశ రుచిని మరింత పెంచడానికి, పిండిలో కొన్ని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక చెంచా జీలకర్ర వేస్తే సరి. దోశలు కమ్మగా ఉంటాయి.

