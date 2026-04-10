ఇలాంటి చీరల ఫ్యాబ్రిక్ చాలా సాఫ్ట్గా, పిల్లలకు సౌకర్యంగా ఉంటుంది. మీ ఇంట్లో ప్రింటెడ్ పాత చీర ఉంటే మీ పాపాయికి ఈ స్టైల్ సల్వార్ సూట్స్ కుట్టించండి.
మీ చీరకు గోల్డెన్ లేదా జరీ బోర్డర్ ఉంటే ఇలాంటి స్ట్రెయిట్ కుర్తీ విత్ ఫ్లేర్డ్ గరారా సూట్ డిజైన్ చేయించండి. రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఈ పటియాలా సల్వార్ విత్ లేస్ కుర్తీ డిజైన్ చాలా మోడ్రన్గా, క్యూట్గా కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి డ్రెస్సులో 5 ఏళ్ల పిల్లలు చాలా ముద్దుగా ఉంటారు.
మీ పాత చీర కాటన్ లేదా ప్రింటెడ్ అయితే, ఈ డిజైన్ బెస్ట్. ఫ్రీ-ఫ్లో పటియాలా సల్వార్, షార్ట్ స్ట్రెయిట్ కట్ కుర్తీపై గోటా-పట్టీ వర్క్.. రోజూ వేసుకోవడానికి బాగుంటుంది.
మీ దగ్గర ఎంబ్రాయిడరీ ఉన్న బెనారసీ, జార్జెట్ లేదా సిల్క్ చీర ఉంటే ఈ మినీ అనార్కలి సూట్ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్. ఇది వేసుకుంటే మీ పాప అచ్చం యువరాణిలా కనిపిస్తుంది.
పాత బెనారసీ, కాంచీపురం లేదా బరువైన సిల్క్ చీర ఉంటే ఈ డిజైన్ బాగుంటుంది. పెళ్లిళ్లు, పార్టీలు లేదా పండగల్లో చాలా రిచ్ లుక్ వస్తుంది.
చీర బోర్డర్ను తెలివిగా వాడటమే ఈ డిజైన్ ప్రత్యేకత. పెప్లమ్ కుర్తీ అంచున బోర్డర్, మ్యాచింగ్ ప్యాంట్, దుపట్టాతో ఈ డ్రెస్ మోడ్రన్, ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.
