కంటిచూపు బాగుండాలంటే కచ్చితంగా తినాల్సినవి ఏంటో తెలుసా?

food-life Jan 24 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Freepik-master1305
క్యారెట్

క్యారెట్ లో బీటా కెరోటిన్ తో పాటు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇవి కంటి ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. 

Image credits: Getty
చిలగడదుంప

చిలగడదుంపలో కూడా బీటా కెరోటిన్ ఉంటుంది. ఇది కంటి చూపును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
జామకాయ

జామకాయలో విటమిన్ ఎ, యాంటీఆక్సిడెండ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కంటి శుక్లాల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.

Image credits: Getty
ఉసిరికాయ

ఉసిరికాయలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది కంటి ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

Image credits: Getty
ఆకుకూరలు

ఆకుకూరలలో లుటిన్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి కంటి చూపును మెరుగుపరుస్తాయి.

Image credits: Getty
బీట్‌రూట్

కంటి ఆరోగ్యానికి బీట్‌రూట్ చాలా మంచిది. బీట్‌రూట్‌లోని నైట్రేట్లు, లుటిన్ తీవ్రమైన కంటి వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. 

Image credits: Getty

