క్యారెట్ లో బీటా కెరోటిన్ తో పాటు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇవి కంటి ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
చిలగడదుంపలో కూడా బీటా కెరోటిన్ ఉంటుంది. ఇది కంటి చూపును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
జామకాయలో విటమిన్ ఎ, యాంటీఆక్సిడెండ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కంటి శుక్లాల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
ఉసిరికాయలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది కంటి ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.
ఆకుకూరలలో లుటిన్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి కంటి చూపును మెరుగుపరుస్తాయి.
కంటి ఆరోగ్యానికి బీట్రూట్ చాలా మంచిది. బీట్రూట్లోని నైట్రేట్లు, లుటిన్ తీవ్రమైన కంటి వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
