Thatte Idli: తట్టే ఇడ్లీ టేస్టీగా రావాలంటే ఇదొక్కటి కలిపితే చాలు

మంగళూరు స్టైల్ తట్టె ఇడ్లీ చాలా ప్రత్యేకం. ఇది ఎందుకంత రుచిగా, మెత్తగా ఉంటుందో, ఆ రహస్యం ఏంటో ఈ వెబ్ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
రెండు కప్పుల టైగర్ రైస్, కట్ సాంబార్ రైస్ లేదా బాయిల్డ్ రైస్, ఒక కప్పు దోశ బియ్యం, మినపప్పు, సగ్గుబియ్యం, వంట సోడా, ఈస్ట్ సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
ఈ ప్రత్యేకమైన ఇడ్లీల తయారీకి కేవలం రెండు చెంచాల మినపప్పు మాత్రమే వాడాలి. అంతకంటే ఎక్కువగా అస్సలు వేయకూడదు.
రెండు చెంచాల సగ్గుబియ్యం కూడా కలపాలి. బియ్యాన్ని వేరుగా, సగ్గుబియ్యం-మినపప్పును కలిపి వేరుగా.. మొత్తం ఆరు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
నానబెట్టిన బియ్యం, మినపప్పు-సగ్గుబియ్యం మిశ్రమాన్ని వేర్వేరుగా గ్రైండర్లో వేసి మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి.
రుబ్బిన పిండి మిశ్రమాలన్నింటినీ ఒక గిన్నెలో కలపాలి. దానికి ఈస్ట్ లేదా వంట సోడా జోడించాలి. ఆ తర్వాత అర చెంచా చక్కెర వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
ఇడ్లీ పిండి వేసే ప్లేట్లకు కొబ్బరి నూనె రాయాలి. ఆ తర్వాత పిండి వేయాలి. దీనివల్ల ఇడ్లీలు అంటుకోకుండా వస్తాయి, కొబ్బరి నూనెతో రుచి కూడా పెరుగుతుంది.
ఇడ్లీ పాత్రలో నీళ్లు పోసి బాగా మరిగించాలి. నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ పిండి ప్లేట్లను పెట్టి, సుమారు 20 నిమిషాల పాటు ఆవిరి మీద ఉడికించాలి.
