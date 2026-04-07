పీరియడ్స్ సమయంలో మహిళలు ఈ పండ్లు అస్స‌లు తినొద్దు

Apr 07 2026
Author: Narender Vaitla Image Credits:social media
పైనాపిల్:

ఇందులో ఉన్న ఎంజైమ్‌లు రక్తప్రవాహాన్ని పెంచే అవకాశం ఉండటంతో ఎక్కువ బ్లీడింగ్ ఉన్నవారికి సమస్య పెరగవచ్చు.

పుచ్చకాయ

ఎక్కువ నీటి శాతం ఉండటం వల్ల పొట్ట ఉబ్బరం, బ్లోటింగ్ సమస్యలు మరింత పెరగవచ్చు.

పుల్లటి పండ్లు

ఆరంజ్, నిమ్మకాయ లాంటి పండ్లు ఎక్కువ ఆమ్లత్వం కారణంగా జీర్ణక్రియను ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.

పచ్చి అరటిపండు

ఇందులో ఉన్న రెసిస్టెంట్ స్టార్చ్ జీర్ణం కావడానికి కష్టం కావడంతో మలబద్ధకం, పొట్ట బరువు అనిపించవచ్చు.

చక్కెర ఎక్కువగా ఉన్న డ్రై ఫ్రూట్స్

అదనపు చక్కెర కలిపిన డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే శరీరంలో వాపు, భావోద్వేగాల్లో మార్పులు వంటి అవకాశం ఉంటుంది.

ఇవి మంచివి

పండిన అరటి, ఆపిల్, బెర్రీలు, కివీ లాంటి పండ్లు జీర్ణక్రియ మెరుగుపరచి శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందిస్తాయి.

