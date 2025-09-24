Telugu

చాణక్య నీతి ప్రకారం.. మంచి మనుషులు ఇలాగే ఉంటారు

life Sep 24 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:adobe stock
జ్ఞానం, నేర్చుకోవడం

మంచి వ్యక్తి  జీవితాంతం ఏదో ఒక విషయాన్ని నేర్చుకుంటూనే ఉంటాడు. జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తూనే ఉంటాడు. నేర్చుకునే గుణం కూడా మన విలువను పెంచుతుంది. 

Image credits: Getty
ఆత్మ నియంత్రణ

చాణక్య నీతి ప్రకారం.. మంచి మనుషులకు తన ఇంద్రియాలను నియంత్రించే సామర్థ్యం ఉటుంది. ఆత్మ నియంత్రణ నిర్ణయం తీసుకోవడంలో తొందపాటు పడకుండా చేస్తుంది. 

Image credits: Getty
క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితం

చాణక్యుడు ప్రతి వ్యక్తి క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితం గడపాలంటాడు. ఎందుకంటే ఇది మన లక్ష్యాలను సాధించడానికి, సమయాన్ని ఆదా చేయడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
నిజాయితీ

చాణక్య నీతి ప్రకారం.. నీతి, నిజాయితీ  ద్వారా పొందే గౌరవమే శాశ్వతం. 

Image credits: Getty
ప్రశాంతత

ఒత్తిడితో కూడిన జీవితంలోనూ ప్రశాంతంగా, నిదానంగా ఉండేవారే ఎలాంటి సమస్యలైనా అధిగమించగలుగుతారని ఆచార్య చాణక్యుడు నమ్ముతాడు. 

Image credits: Getty
సమయం విలువ

సమయం విలువను తెలుసుకుని సరైన సమయానికి పనులను పూర్తి చేయాలని ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్తాడు. 

Image credits: Getty

