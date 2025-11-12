అల్లం టీతో గుండెపోటు రాదా?

వయసుతో సంబంధం లేకుండా గుండెపోటు కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి. ఇది కంగారును పెంచే విషయమే.
గుండె సమస్యకు సరైన సమయంలో చికిత్స ప్రారంభిస్తే దీని నుంచి బయటపడొచ్చు. లేదంటే ప్రాణాంతకమే.
గుండె పోటు వచ్చే అవకాశాన్ని గుర్తించి ఆస్పిరిన్ వేసుకునే వారు ఎంతో మంది.
అల్లం తింటే గుండెపోటు ప్రమాదం తగ్గుతుందని చాలామంది నమ్ముతారు.
అల్లంలో ఎన్నో పోషకాలు, సమ్మేళనాలు ఉన్నాయి. ఇవి గుండెకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. కానీ అల్లం నిజంగానే గుండెపోటును అడ్డుకుంటుందా?
కానీ గుండెపోటును రాకుండా అడ్డుకోవడంలో మాత్రం అల్లం ఉపయోగపడదు.
అల్లం లేదా అల్లం టీ తాగితే గుండెపోటు ప్రమాదం తగ్గుతుందని ఎక్కడా నిరూపణ జరుగలేదు.
ఆస్పిరిన్ గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని చాలా వరకు తగ్గిస్తుంది. కానీ అల్లం ఏమీ చేయదు.
గులాబీ మొక్క నాటేటప్పుడు ఈ 7 విషయాలు కచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి
చలికాలంలో మేకప్ వేసుకోవాలంటే.. ఈ టిప్స్ పాటించాల్సిందే
Old is Gold: ఇవన్నీ మీకు గుర్తున్నాయా?
కరివేపాకు తింటే హైబీపీ అదుపులో