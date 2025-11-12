Telugu

అల్లం టీతో గుండెపోటు రాదా?

గుండెపోటు సమస్యలు

వయసుతో సంబంధం లేకుండా గుండెపోటు కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి. ఇది కంగారును పెంచే విషయమే.

Image credits: freepik
జాగ్రత్తలు తప్పవు

గుండె సమస్యకు సరైన సమయంలో చికిత్స ప్రారంభిస్తే దీని నుంచి బయటపడొచ్చు. లేదంటే ప్రాణాంతకమే.

Image credits: Freepik
ఆస్పిరిన్ తో

గుండె పోటు వచ్చే అవకాశాన్ని గుర్తించి ఆస్పిరిన్ వేసుకునే వారు ఎంతో మంది. 

Image credits: social media
అల్లంతో చెక్

 అల్లం తింటే గుండెపోటు ప్రమాదం తగ్గుతుందని చాలామంది నమ్ముతారు. 

Image credits: Social media
ఇది నిజమేనా?

అల్లంలో ఎన్నో పోషకాలు, సమ్మేళనాలు ఉన్నాయి. ఇవి గుండెకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. కానీ అల్లం నిజంగానే గుండెపోటును అడ్డుకుంటుందా?

Image credits: Getty
గుండెపోటుకు అల్లానికి సంబంధం ఉందా?

కానీ గుండెపోటును రాకుండా అడ్డుకోవడంలో మాత్రం అల్లం ఉపయోగపడదు.

Image credits: Freepik
శాస్త్రీయ నిరూపణ లేదు

అల్లం లేదా అల్లం టీ తాగితే గుండెపోటు ప్రమాదం తగ్గుతుందని ఎక్కడా నిరూపణ జరుగలేదు.

Image credits: Getty
ఆస్పిరిన్ తీసుకోండి

ఆస్పిరిన్ గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని చాలా వరకు తగ్గిస్తుంది. కానీ అల్లం ఏమీ చేయదు.

Image credits: social media

