గులాబీ మొక్క నాటేటప్పుడు ఈ 7 విషయాలు కచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి

గులాబీ మొక్కలకు రోజుకు 6 నుంచి 8 గంటల సూర్యరశ్మి అవసరం. ఉదయం పూట ఎండ ఈ మొక్కలకు చాలా మంచిది. ఫంగస్ రాకుండా కాపాడుతుంది.
నీరు బాగా ఇంకిపోయి, పోషకాలు అధికంగా ఉండే మట్టిలో గులాబీ మొక్కను నాటాలి. అప్పుడే బాగా పెరుగుతుంది.
వారానికి ఒకటి లేదా రెండుసార్లు మొక్కకు నీరు పోయాలి. కానీ ఎక్కువ పోయకూడదు. దానివల్ల మొక్క చనిపోతుంది.
ఎక్కువ వేడి, చలి లేని ప్రదేశంలో గులాబీ మొక్కను పెంచాలి.
మొక్కలను దగ్గర దగ్గరగా పెంచకూడదు. గాలి ప్రసరణ సరిగ్గా లేకపోతే మొక్కలు చనిపోతాయి.
మొక్క పెరిగేకొద్దీ కత్తిరించాలి. పాడైన, పండిన ఆకులను వెంటనే తొలగించాలి.
గులాబీ మొక్కలకు ఎరువు చాలా అవసరం. సరైన సమయాల్లో మొక్కకు సహజ ఎరువు వేయాలి.
