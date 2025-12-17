Telugu

ఉసిరి తో ఇవి కలిపి తీసుకుంటే ఏమౌతుందో తెలుసా?

Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
ఉసిరితో కలిపి తినాల్సిన ఇతర ఆహారాలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి ఉసిరితో కలిపి తినాల్సిన ఇతర ఆహారాలు ఏంటో చూద్దాం.
 

Image credits: Getty
పసుపు

పసుపులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ మైక్రోబియల్ గుణాలు ఉన్నాయి. దీన్ని ఉసిరితో కలిపితే రోగనిరోధక శక్తి రెట్టింపు అవుతుంది.

Image credits: Getty
అల్లం

యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలున్న అల్లం కూడా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఉసిరితో కలపడం వల్ల ప్రయోజనం పెరుగుతుంది.

Image credits: Getty
తేనె

ఉసిరిని తేనెతో కలిపి తినడం కూడా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
నిమ్మకాయ

ఉసిరి, నిమ్మకాయ రెండింటిలోనూ విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని కలిపి తీసుకోవడం రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
తులసి

యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ వైరల్ గుణాలున్న తులసి కూడా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
గమనిక:

ఆహారంలో మార్పులు చేసే ముందు ఆరోగ్య నిపుణులు లేదా న్యూట్రిషనిస్ట్ సలహా తీసుకోండి.

Image credits: Getty

