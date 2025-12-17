ఉసిరి తో ఇవి కలిపి తీసుకుంటే ఏమౌతుందో తెలుసా?

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి ఉసిరితో కలిపి తినాల్సిన ఇతర ఆహారాలు ఏంటో చూద్దాం.
పసుపులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ మైక్రోబియల్ గుణాలు ఉన్నాయి. దీన్ని ఉసిరితో కలిపితే రోగనిరోధక శక్తి రెట్టింపు అవుతుంది.
యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలున్న అల్లం కూడా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఉసిరితో కలపడం వల్ల ప్రయోజనం పెరుగుతుంది.
ఉసిరిని తేనెతో కలిపి తినడం కూడా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.
ఉసిరి, నిమ్మకాయ రెండింటిలోనూ విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని కలిపి తీసుకోవడం రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది.
యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ వైరల్ గుణాలున్న తులసి కూడా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.
ఆహారంలో మార్పులు చేసే ముందు ఆరోగ్య నిపుణులు లేదా న్యూట్రిషనిస్ట్ సలహా తీసుకోండి.
