ఎప్పుడూ నీరసంగా అనిపిస్తే ఏం చేయాలి?

life Sep 24 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
మఖానా

ఎప్పుడూ నీరసంగా ఉండేవారికి మఖానా ఎంతో సహాయపడుతుంది. దీనిలో ప్రోటీన్లు, మెగ్నీషియంలు మీ ఒంట్లో శక్తిని పెంచచుతాయి. 

మొక్కజొన్న

మొక్క జొన్న కూడా శరీర శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. దీనిలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ను పెంచుతాయి. 

నట్స్, సీడ్స్

బలహీనంగా, నీరసంగా ఉండేవారికి నట్స్, సీడ్స్ చాలా మంచివి. వీటిలో ఉండే ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, విటమిన్లు మీ శక్తిని పెంచుతాయి. 

అరటిపండు

అరటిపండులో పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఈ పండును తిన్నా మీ శరీరంలో వెంటనే శక్తి పెరుగుతుంది. 

ఓట్స్

బలహీనంగా, నీరసంగా ఉండేవారికి ఓట్స్ చాలా మంచివి. వీటిలో ఉండే ఫైబర్, విటమిన్లు మీ శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని అందిస్తాయి.

గుడ్డు

గుడ్డు కూడా మంచి పోషకాహారం. దీనిని తింటే నీరసం పోయి బలంగా తయారవుతారు. 

గమనిక

అయితే మీ ఆహారంలో మార్పులు చేసే ముందు ఖచ్చితంగా ఆరోగ్య నిపుణులు లేదా న్యూట్రిషనిస్ట్ సలహా తీసుకోవాలి.

