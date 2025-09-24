Telugu

నెయ్యి స్వచ్ఛంగా ఉందో లేదో తెలుసుకునేదెలా?

food-life Sep 24 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
నెయ్యి

మీరు కొనే నెయ్యి అసలైనదా? లేదా నకిలీదా? అనేది ఈ పోస్టులో తెలుసుకోవచ్చు.

Image credits: Getty
అరచేతిలో పరీక్ష

కొద్దిగా నెయ్యిని చేతిలో వేసుకోండి. అసలు నెయ్యి వెంటనే కరుగుతుంది. నకిలీదైతే చేతిలో గడ్డలా ఉంటుంది.

Image credits: Getty
నీటితో పరీక్ష

ఒక గ్లాసు నీటిలో కొద్దిగా నెయ్యి వేయండి. అసలు నెయ్యి నీటిపై తేలుతుంది. నకిలీదైతే నీటిలో మునిగిపోతుంది.

Image credits: Getty
వాసన

అసలైన నెయ్యికి మంచి సువాసన ఉంటుంది. కల్తీ నెయ్యికి ఆ వాసన ఉండదు.

Image credits: Getty
ఫ్రిజ్‌లో పెట్టి పరీక్ష

నెయ్యిని వేడి చేసి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టండి. కాసేపటి తర్వాత పైన పొరలా ఏర్పడితే అది నకిలీదని అర్థం.

Image credits: Getty
రంగు

స్వచ్ఛమైన నెయ్యి పసుపు రంగులో ఉంటుంది. రంగు మారినా లేదా వేరే రంగులో ఉన్నా అది నకిలీది.

Image credits: Getty

