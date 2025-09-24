నానపెట్టిన ఖర్జూర పండ్లు తింటే ఏమౌతుంది?

విటమిన్లు, మినరల్స్ ఎక్కువగా ఉండే నానపెట్టిన ఖర్జూరాలు తినడం వల్ల శరీరానికి తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది. ఇవి తింటే నీరసం ఉండదు.
ఖర్జూరాలలో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. నానబెట్టిన ఖర్జూరాలు తినడం రక్తహీనతను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఫాస్పరస్, మెగ్నీషియం వంటివి ఉన్న ఖర్జూరాలు ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి సహాయపడతాయి.
ఫైబర్ అధికంగా ఉండే నానబెట్టిన ఖర్జూరాలు తినడం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది, పేగుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.
ఖర్జూరాల్లోని మెగ్నీషియం, పొటాషియం అధిక రక్తపోటును తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి సహాయపడతాయి.
విటమిన్ బి6, మెగ్నీషియం ఉన్న ఖర్జూరాలు మెదడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో కూడా మేలు చేస్తాయి.
ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఖర్జూరాలు తినడం ఆకలిని తగ్గించి, శరీర బరువును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉండే నానబెట్టిన ఖర్జూరాలు తినడం చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
