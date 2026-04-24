Telugu

నీలి రాళ్లతో మెరిసే పట్టీలు.. పాదాలకు రాయల్ లుక్

life Apr 24 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:chat GPT
Telugu

బ్లూ స్టోన్ పట్టీల ప్రత్యేకత

నీలి రంగు రాళ్లు చూడటానికి చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.  నీలి రాళ్లు స్టైల్‌తో పాటు సంప్రదాయాన్ని కూడా ప్రతిబింబిస్తాయి.

Image credits: Pinterest
Telugu

గ్రీన్ బ్లూ కాంబినేషన్ పట్టీల డిజైన్

స్టోన్ పట్టీలలో ఆకుపచ్చ, నీలం రంగుల కాంబినేషన్ ఎంతో అందంగా ఉంటుంది.  మధ్యలో ఆకుపచ్చ ముత్యాలు అందాన్ని మరింత పెంచుతున్నాయి.

Image credits: Pinterest
Telugu

హెవీ పట్టీల డిజైన్

బ్లూ స్టోన్స్‌తో ఇలాంటి ట్రిపుల్ లేయర్ హెవీ పట్టీలను పెళ్లిళ్లకు పెట్టుకోవచ్చు. దీన్ని కాలి వేలికి కూడా అటాచ్ చేశారు.

Image credits: Pinterest
Telugu

సింగిల్ లేయర్ బ్లూ స్టోన్ పట్టీ

నీలి రంగు పూసలతో పాటు గోల్డ్ పూసల డిటైలింగ్ ఉన్న పట్టీలను ఎంపిక చేసకుంటే మంచిది. ఇందులో నీలి రంగు రాళ్లు, బంగారు పూసలను వేలాడదీశారు.

Image credits: Pinterest
Telugu

గోల్డ్ ప్లేటెడ్ బ్లూ స్టోన్ పట్టీ

దిష్టి తగలకుండా పెట్టుకునే పట్టీలు ఇవి.  నీలి రంగు రాళ్ల హ్యాంగింగ్స్ ఉన్న ప్యాటర్న్‌ను ఎంతో సింపుల్ గా ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest
Telugu

ఈవిల్ ఐ బ్లూ స్టోన్ పట్టీ

బ్లూ స్టోన్ ఈవిల్ ఐ పట్టీ దిష్టి తగలకుండా కాపాడుతుంది. ఇందులో గోల్డ్ ప్లేటెడ్ సన్నని చైన్‌కు అక్కడక్కడా ఈవిల్ ఐ పూసలను అమర్చారు.

Image credits: Pinterest
Telugu

వెండి పట్టీలు

బ్లూ స్టోన్ తో వచ్చే వెండి పట్టీలు ఇవి. చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Mirraw

