త్వరగా బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ఈ ఫుడ్స్ తినడం మంచిది!

food-life Nov 25 2025
Author: Kavitha G
మొలకెత్తిన గింజలు

పెసలు, ఇతర మొలకెత్తిన విత్తనాల్లో ప్రోటీన్, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి రోజువారీ కేలరీల వినియోగాన్ని తగ్గిస్తాయి.


శనగలు

ఆకలిని నియంత్రించడానికి, తిన్న తర్వాత రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను కంట్రోల్ చేయడానికి శనగలు సహాయపడతాయి. 


గుడ్లు

గుడ్లు తినడం వల్ల అతిగా ఆకలి వేయదు. కేలరీల వినియోగం కూడా తగ్గుతుంది. 


చిరుధాన్యాలు

చిరు ధాన్యాల్లో ఫైబర్ ఎక్కువ. గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రక్తంలో చక్కెరను స్థిరంగా ఉంచి, కడుపు నిండుగా ఉండేలా చేస్తుంది.


మెంతులు

మెంతులలోని ఫైబర్ అతిగా ఆకలి వేయకుండా చేస్తుంది. శక్తి వినియోగాన్ని తగ్గిస్తుంది.


జామకాయ

తక్కువ కేలరీలు, ఎక్కువ ఫైబర్ ఉండటం వల్ల జామకాయ బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. కడుపు నిండుగా ఉంచి, అతిగా తినకుండా చేస్తుంది.



