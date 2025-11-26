Telugu

కిచెన్ లో మనీ ప్లాంట్ ఎందుకు పెంచాలి?

life Nov 26 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
గాలి శుద్ధి చేస్తుంది..

వాతావరణంలోని కాలుష్యాన్ని తొలగించి, గాలిని శుద్ధి చేసే శక్తి మనీ ప్లాంట్ కి ఉంది. 

Image credits: Getty
దుర్వాసనను తొలగిస్తుంది

వంటగదిలో దుర్వాసనను దూరం చేయడానికి మనీ ప్లాంట్ చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది..

Image credits: Getty
సంరక్షణ

మనీ ప్లాంట్ తక్కువ సంరక్షణతో వంటగదిలో సులభంగా పెరుగుతుంది. ఈ మొక్కకు ఎక్కువ కాంతి, నీరు అవసరం లేదు.

Image credits: Getty
తేమను నిలుపుతుంది

మనీ ప్లాంట్ తేమను విడుదల చేస్తుంది. కాబట్టి వంటగదిలోని వేడిని నియంత్రించడానికి ఈ మొక్కను పెంచడం మంచిది.

Image credits: Getty
సులభంగా పెరుగుతుంది

మనీ ప్లాంట్‌ను కుండీలో లేదా హ్యాంగింగ్ బాస్కెట్‌లో సులభంగా పెంచవచ్చు. ఇది ఎక్కడైనా బాగా పెరుగుతుంది.

Image credits: Getty
ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది

ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి కూడా మనీ ప్లాంట్ పెంచడం మంచిది. ఇది వంటగదిలో ప్రశాంతంగా పని చేయడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: social media
కీటకాలను దూరం చేస్తుంది

వంటగదిలోకి వచ్చే కీటకాలను దూరంగా ఉంచడంలో మనీ ప్లాంట్ సహాయపడుతుంది. కాబట్టి ఆహార పదార్థాలను భద్రపరచడానికి ఇబ్బంది ఉండదు.

Image credits: social media

