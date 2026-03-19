సరైన ఆహారం, మంచి అలవాట్లతో పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవచ్చు. దీనికోసం రోజూ పాటించాల్సిన కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.
పేగుల ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే సరైన ఆహారపు అలవాట్లు ముఖ్యం. రోజూ ఒకే సమయానికి భోజనం చేసేలా చూసుకోండి. టైమ్ తప్పితే జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది.
ఉదయం నిద్రలేవగానే ఫోన్ చూసే అలవాటు మానుకోండి. దీనివల్ల కార్టిసాల్ అనే హార్మోన్ పెరిగి ఒత్తిడికి దారితీస్తుంది. ఇది మీ జీర్ణవ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది.
పెరుగు, ఊరగాయ లాంటి పులియబెట్టిన ఆహారాలను తరచుగా తినండి. ఇవి పేగుల్లో మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచి, ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.
బెర్రీ పండ్లలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఒత్తిడిని తగ్గించి, పేగుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో సహాయపడతాయి.
పసుపు, అల్లం, జీలకర్ర, మిరియాలు వంటి మసాలా దినుసులను ఆహారంలో చేర్చుకోండి. ఇవి శరీరంలో మంటను తగ్గించి, పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.
భోజనం చేసిన తర్వాత కాసేపు నడవడం అలవాటు చేసుకోండి. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, పేగుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను కూడా నియంత్రిస్తుంది.
ప్రతిరోజూ ఉదయం కనీసం 10 నిమిషాల పాటు సూర్యరశ్మిలో ఉండండి. దీనివల్ల శరీరానికి విటమిన్ డి అందుతుంది. ఇది మానసిక ఆరోగ్యంతో పాటు పేగుల ఆరోగ్యాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తుంది.
