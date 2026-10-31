మీ ఇంటి కరెంట్ బిల్లు తగ్గాలంటే.. సాధారణ బల్బ్ బెటరా లేక ఎల్ఈడీ బల్బా?

మన ఇళ్లలో ఉండే సాధారణ బల్బుల్లో టంగ్స్టన్ వైర్ ఉంటుంది. కరెంట్ పాస్ అయినప్పుడు ఈ వైర్ వేడెక్కి వెలుతురు ఇస్తుంది. దీనివల్ల ఎక్కువ కరెంట్ వేడి రూపంలో వృథా అవుతుంది.
ఫిలమెంట్ ఎల్ఈడీ బల్బ్ చూడటానికి పసుపు రంగు బల్బులాగే ఉంటుంది. కానీ ఇందులో ఎల్ఈడీ టెక్నాలజీ వాడతారు. అందుకే ఇది తక్కువ కరెంట్ తీసుకుని ఎక్కువ వెలుతురు ఇస్తుంది.
ఫిలమెంట్ ఎల్ఈడీ బల్బులను బెడ్రూమ్, బాల్కనీ, డైనింగ్ ఏరియాతో పాటు డెకరేటివ్ లైట్స్ కోసం ఎక్కువగా వాడతారు. ఇవి చూడటానికి అందంగా ఉండి మంచి లుక్ ఇస్తాయి.
ఫిలమెంట్ ఎల్ఈడీ కొనేటప్పుడు వాటేజ్, ల్యూమెన్స్, కలర్ టెంపరేచర్, బేస్ ఫిట్టింగ్ తప్పక చెక్ చేయండి. వార్మ్ లైట్ (warm light) కావాలంటే 2700K నుంచి 3000K మధ్య ఉన్నవి కొనండి.
సాధారణ బల్బులు ఎక్కువ కరెంట్ లాగుతాయి. కానీ ఎల్ఈడీ బల్బులు తక్కువ వాట్స్తోనే ఎక్కువ వెలుతురు ఇస్తాయి. ఫ్లాట్ ఫిలమెంట్ బల్బులు ఇంటికి మంచి అందాన్ని కూడా ఇస్తాయి.
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