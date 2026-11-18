ముత్యాలు వేలాడుతున్నట్లు ఉన్న ఈ ముక్కుపుడక ముఖ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. చీరలతో సూపర్ గా ఉంటుంది.
చిన్న చిన్న రాళ్లను అందంగా అమర్చిన ఈ ముక్కుపుడక ఎంతో క్లాసీగా కనిపిస్తుంది. చీరలు, చుడీదార్లతో మీ అందం మరింత పెరుగుతుంది.
కలర్ఫుల్ స్టోన్స్తో మెరిసే ఈ ముక్కుపుడక ట్రెడిషనల్ జ్యువెలరీతో బాగుంటుంది. ప్రత్యేక సందర్భాలకు మంచి ఎంపిక.
చుట్టూ పింక్, వైట్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ లక్ష్మీదేవి ముక్కుపుడక గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. పట్టు చీరలు, లెహంగాలతో సూపర్ గా ఉంటుంది.
ముత్యాల మెరుపుతో పాటు రాళ్ల అందం కలిసిన ఈ ముక్కుపుడక ఎంతో హుందాగా కనిపిస్తుంది. పెళ్లిళ్లు, పండగలకు చక్కని ఎంపిక.
పువ్వు ఆకారంలో చైన్లతో ఉన్న ఈ నోస్ పిన్ పెట్టుకుంటే అందంగా ఉంటుంది. సింపుల్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి మంచి ఎంపిక.
స్టైలిష్ షేప్ లో తెలుపు రాళ్లు పొదిగిన ఈ డిజైన్ ముక్కుపుడక ముఖానికి కొత్త అందాన్ని తీసుకొస్తుంది. ఫ్యాషన్ను ఇష్టపడే అమ్మాయిలకు ఇది నచ్చుతుంది.
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