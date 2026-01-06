Telugu

అందమైన లైట్ వెయిట్ గాజుల డిజైన్లు

life Jan 06 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram- 1gram_jewellery_shop
Telugu

తక్కువ బంగారంతో గాజలుు

తక్కువ బంగారంతోనే వచ్చే గాజులు ఇవి.  45,000 రూపాయల నుంచి రూ.50,000 లోపు గాజులను సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు.

Image credits: instagram- 1gram_jewellery_shop
Telugu

హెవీ లుక్ బంగారు గాజులు

మీరు హెవీ లుక్‌లో బంగారు గాజులను తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇందులో బంగారం వాడకం తక్కువగా, డిజైనింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇందులో లక్క నింపడం వల్ల దాని మన్నిక పెరుగుతుంది.

Image credits: instagram- 1gram_jewellery_shop
Telugu

ఆకర్షణీయమైన డిజైన్లు

ఆకర్షణీయమైన బంగారు గాజులను తయారుచేసేటప్పుడు వాటిని కొన్నిసార్లు మందంగా చేస్తారు. వాటిని మీరు రోజూ చేతికి వేసుకుని తిరగవచ్చు. 

Image credits: instagram- 1gram_jewellery_shop
Telugu

నగిషీ డిజైన్ బంగారు గాజులు

మీరు నగిషీ డిజైన్‌తో బంగారు గాజులను తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ గాజులు చూడటానికి బరువుగా కనిపిస్తాయి, కానీ చాలా తేలికగా ఉంటాయి. 

Image credits: instagram- 1gram_jewellery_shop
Telugu

మీనాకారి వర్క్ బంగారు గాజులు

మీనాకారి వర్క్‌తో చేసిన గాజులు చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. మీరు ఈ గాజులను 4 గ్రాముల బంగారంతో తయారు చేసుకోవచ్చు. 

Image credits: instagram- 1gram_jewellery_shop
Telugu

హార్ట్, లీఫ్ షేప్ బంగారు గాజులు

బంగారు గాజులను మీరు హార్ట్ షేప్‌లో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇందులో మీకు నచ్చిన డిజైన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: instagram- 1gram_jewellery_shop

గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించే ఏడు ఆహారాలు

వెండి ఆభరణాలతో ఎంతో ఆరోగ్యం కూడా

బడ్జెట్ ధరలో భార్యకు మంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలా? ఇవిగో బెస్ట్ ఐడియాస్!

ఈ అలవాట్లు ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతాయి తెలుసా?