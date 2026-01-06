అందమైన లైట్ వెయిట్ గాజుల డిజైన్లు

తక్కువ బంగారంతోనే వచ్చే గాజులు ఇవి. 45,000 రూపాయల నుంచి రూ.50,000 లోపు గాజులను సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు.
మీరు హెవీ లుక్లో బంగారు గాజులను తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇందులో బంగారం వాడకం తక్కువగా, డిజైనింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇందులో లక్క నింపడం వల్ల దాని మన్నిక పెరుగుతుంది.
ఆకర్షణీయమైన బంగారు గాజులను తయారుచేసేటప్పుడు వాటిని కొన్నిసార్లు మందంగా చేస్తారు. వాటిని మీరు రోజూ చేతికి వేసుకుని తిరగవచ్చు.
మీరు నగిషీ డిజైన్తో బంగారు గాజులను తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ గాజులు చూడటానికి బరువుగా కనిపిస్తాయి, కానీ చాలా తేలికగా ఉంటాయి.
మీనాకారి వర్క్తో చేసిన గాజులు చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. మీరు ఈ గాజులను 4 గ్రాముల బంగారంతో తయారు చేసుకోవచ్చు.
బంగారు గాజులను మీరు హార్ట్ షేప్లో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇందులో మీకు నచ్చిన డిజైన్ను ఎంచుకోవచ్చు.
గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించే ఏడు ఆహారాలు
వెండి ఆభరణాలతో ఎంతో ఆరోగ్యం కూడా
బడ్జెట్ ధరలో భార్యకు మంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలా? ఇవిగో బెస్ట్ ఐడియాస్!
ఈ అలవాట్లు ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతాయి తెలుసా?