Kids Bangles: చిన్నారుల చేతులకు రాయల్ లుక్ ఇచ్చే గాజుల డిజైన్లు

పిల్లల చేతులకు ఇలాంటి కలర్ ఫుల్ బ్రేస్లేట్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ముత్యాలు, గోల్డెన్ బాల్స్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ బ్రేస్లేట్ మరింత ముద్దుగా కనిపిస్తాయి.
మగ పిల్లలకు ఇలాంటి కడియాలు మంచి రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. పిల్లలకు పంచె, వైట్ షర్ట్ వేసి ఈ కడియం తొడిగితే అచ్చం జమీందార్లలా కనిపిస్తారు.
చేతి నిండా గాజులు వేస్తే పిల్లలు కాస్త ఇబ్బంది పడతారు. అందుకే ఇలాంటి కలర్ఫుల్ బ్యాంగిల్స్ వేస్తే వాళ్ల ఫ్యాషన్కు మరింత అందం వస్తుంది.
పిల్లల పుట్టినరోజు లేదా బారసాల ఫంక్షన్కు ఇలాంటి ఫ్లోరల్ డిజైన్ బ్రేస్లెట్లను బహుమతిగా ఇవ్వొచ్చు. ఇవి 5 నుంచి 8 గ్రాముల్లో దొరుకుతాయి.
చూడటానికి సింపుల్గా, ఆకర్షణీయంగా ఉండే ఇలాంటి బ్యాంగిల్స్ పిల్లలకు మంచి రాయల్ ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి.
మీ పిల్లల కోసం కొత్త డిజైన్ల బ్యాంగిల్స్ వెతుకుతుంటే, ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్. ఆన్లైన్లో ఇవి 200 నుంచి 500 రూపాయల ధరలో దొరుకుతాయి.
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