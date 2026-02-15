ఈ డిజైన్లో రెండు వరుసల నల్లపూసల గొలుసుతో పాటు బరువైన గోల్డ్ పెండెంట్ ఉంటుంది. 10 గ్రాముల్లో ఈ డిజైన్ మరీ బరువుగా, అలా అని మరీ తేలికగా కాకుండా ఉంటుంది.
తేలికపాటి బరువుతో ఫ్లోరల్ కట్వర్క్ ఉన్న మంగళసూత్రం చూడటానికి చాలా అందంగా, ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తుంది.
మీకు రిచ్, ట్రెడిషనల్ డిజైన్ కావాలంటే, టెంపుల్ మోటిఫ్ ఉన్న పెండెంట్ మంచి ఎంపిక. దీనిపై దేవతామూర్తులు లేదా సంప్రదాయ డిజైన్లు చెక్కి ఉంటాయి.
డబుల్ లేయర్ చైన్తో వచ్చే ఈ మ్యాట్ ఫినిష్ మంగళసూత్రం డిజైన్ను ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో రెండు సన్నని నల్లపూసల గొలుసులతో పాటు, లావుగా ఉండే పెండెంట్ ఉంటుంది.
ఈ డిజైన్లో నల్లపూసలతో పాటు బంగారు పూసలను కూడా జోడిస్తారు. ఈ ప్యాటర్న్ పాతకాలం నాటి మంగళసూత్రం లుక్ను ఇస్తుంది.
కొత్త పెళ్లికూతుళ్లకు ఈ మంగళసూత్రం బాగ సెట్ అవుతుంది. అందంగా ఉంటుంది.
మూడులేయర్లలో వచ్చే మంగళసూత్రం మెడకు నిండుగా ఉంటుంది.
