గ్రీన్ ఆపిల్ తినడం వల్ల కలిగే 6 లాభాలు ఇవే!

health-life Feb 14 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
బరువు తగ్గడానికి..

గ్రీన్ ఆపిల్స్ లో ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటిని తినడం వల్ల జీవక్రియ పెరుగుతుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. 

Image credits: Getty
పేగుల ఆరోగ్యం

గ్రీన్ ఆపిల్‌లో ఫైబర్, పెక్టిన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి పేగుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.

Image credits: Getty
చెడు కొలెస్ట్రాల్‌

గ్రీన్ ఆపిల్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. రక్తనాళాల పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది.

Image credits: Getty
చర్మానికి రక్షణ

గ్రీన్ ఆపిల్స్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మానికి పోషణ అందించి, రంగును మెరుగుపరుస్తాయి.

Image credits: Social Media
ఎముకల బలానికి..

ఎముకలను బలోపేతం చేసే కాల్షియం, ఫాస్పరస్, పొటాషియం వంటి మినరల్స్ గ్రీన్ ఆపిల్‌లో పుష్కలంగా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
గుండె ఆరోగ్యం

గ్రీన్ ఆపిల్ లో ఉండే కరిగే ఫైబర్, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. 

Image credits: freepik

