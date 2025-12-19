Telugu

కడుపుబ్బరంతో నరకం చూస్తున్నారా? ఇలా చేస్తే వెంట‌నే రిజ‌ల్ట్

health-life Dec 19 2025
Author: Narender Vaitla Image Credits:Freepik
Telugu

అసలు కార‌ణం ఇదే

గ్యాస్ట్రిక్ స‌మ‌స్య‌లు రావ‌డానికి కారంగా, వేయించిన ఆహారాలు, అతిగా తినడం, మానసిక ఒత్తిడి, కడుపులో ఆమ్లం అధికంగా ఉత్పత్తి కావడం ప్ర‌ధాన కార‌ణాలుగా చెప్తారు.

Image credits: Social Media
Telugu

అల్లం సహజ జీర్ణ మందు

ల్లం జీర్ణక్రియను వేగంగా చేస్తుంది. కడుపులో వాయువు తగ్గిస్తుంది . మంట భావనను నియంత్రిస్తుంది. అల్లం టీ లేదా చిన్న ముక్క నమలడం వ‌ల్ల మంచి ప్ర‌యోజ‌నం ఉంటుంది.

Image credits: Getty
Telugu

తులసి ఆకులు – చల్లదనం

కడుపు పొరను శాంతపరుస్తాయి. యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ తీవ్రత తగ్గుతుంది. గుండెల్లో మంటకు ఉపశమనం ల‌భిస్తుంది. 4–5 ఆకులు నమలినా సరిపోతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

కలబంద రసం – ఆమ్ల సమతుల్యతకు

కడుపులో చికాకు తగ్గిస్తుంది. ఆమ్ల అసమతుల్యతను నియంత్రిస్తుంది. జీర్ణవ్యవస్థకు చల్లదనం ఇస్తుంది. భోజనానికి ముందు కొద్దిగా తాగాలి. 

Image credits: Getty
Telugu

సోంపు – గ్యాస్‌కు చెక్

జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. ఉబ్బరం తగ్గుతుంది. కడుపు మంట తగ్గించే గుణం ఉంటుంది. భోజనం తర్వాత నమలడం మంచిది.

Image credits: Social Media
Telugu

చామంతీ టీ – మానసిక ఒత్తిడికి కూడా

కడుపు లోపలి మంట తగ్గుతుంది. జీర్ణ సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఒత్తిడి కారణంగా వచ్చే అసిడిటీ తగ్గుతుంది. రాత్రి వేళ తాగితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

Image credits: social media
Telugu

బెల్లం

జీర్ణ ఎంజైమ్‌లను చురుకుగా చేస్తుంది. గ్యాస్‌ ఏర్పడకుండా చూస్తుంది. కడుపు మంటకు ఉపశమనం అందిస్తుంది. భోజనం తర్వాత చిన్న ముక్క సరిపోతుంది.

Image credits: freepik
Telugu

మజ్జిగ – తక్షణ ఉపశమనం

కడుపు ఆమ్లాన్ని సమతుల్యం చేస్తుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. ఉబ్బరం తగ్గుతుంది.

జీలకర్ర పొడి కలిపి తాగితే ఇంకా మంచిది.

Image credits: Getty
Telugu

గ‌మ‌నిక

ఈ వివ‌రాలు కేవ‌లం ప్రాథ‌మిక స‌మాచారంగానే భావించాలి. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల సూచ‌న‌లు పాటించ‌డ‌మే ఉత్త‌మం.

Image credits: Social media

ఉసిరిని రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటే కలిగే లాభాలు ఇవే!

ఎముకలు బలంగా ఉండాలంటే వీటి జోలికి వెళ్లకపోవడమే మంచిది!

రాత్రి భోజనం చేశాక ఈ 5 పనులు అస్సలు చేయొద్దు!

ఒక గ్లాసు నీటిలో వీటిని కలిపి తాగితే ఎన్నో సమస్యలు దూరం!