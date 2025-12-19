Telugu

ముఖంపై ముడతలు రాకుండా, యవ్వనంగా మార్చే ఆహారాలు ఇవి

life Dec 19 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

బెర్రీ పండ్లు

యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే బెర్రీ పండ్లను తినడం వల్ల చర్మం యవ్వనంగా ఉంటుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

బెల్ పెప్పర్

ఎరుపు, పసుపు రంగు బెల్ పెప్పర్స్ తినడం కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి, చర్మ యవ్వనానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

నారింజ

విటమిన్ సి ఉన్న నారింజ తినడం చర్మంలోని ఎలాస్టిసిటీని కాపాడటానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

టమాటో

లైకోపీన్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉన్న టమాటోలు కూడా చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

ఉసిరికాయ

విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉన్న ఉసిరికాయ చర్మం యవ్వనంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

చిలగడదుంప

విటమిన్ ఎ, ఇతర యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉన్న చిలగడదుంప తినడం కూడా చర్మ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. 
 

Image credits: Getty
Telugu

నట్స్, సీడ్స్

ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఉన్న నట్స్, సీడ్స్ తినడం చర్మ సంరక్షణకు సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty

డయాబెటిస్ ఉంటే వీటిని కచ్చితంగా తినాలట

రాత్రి ఎక్కువసేపు మెలకువతో ఉండేవాళ్ల మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?

రైల్వే స్టేషన్ లో ప్రయాణికులు కామన్ గా చేసే తప్పులు ఇవే

చిన్నారుల కోసం అందమైన బంగారు గాజులు.. బడ్జెట్ ధరలోనే!