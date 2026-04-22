మీ చంటి బిడ్డకు ఇలా బీడ్స్ డిజైన్ కడియం పట్టీలను గిఫ్ట్గా ఇవ్వొచ్చు. పూసల ప్యాటర్న్తో వచ్చే ఈ డిజైన్ సరికొత్తగా ఉంటుంది.
వెండిలో పిల్లల కోసం ఈ అడ్జస్టబుల్ కడియం పట్టీలను ట్రై చేయండి. పాప పెరిగినా కూడా ఇవి సరిపోతాయి.
పిల్లలకు దిష్టి తగలకుండా ఈ కడియం పట్టీలు పెట్టుకుంటే మీ లుక్ పూర్తిగా మారిపోతుంది.
బీడ్స్ కడియం పట్టీలు చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. వీటిని మీరు సుమారు 2000 రూపాయల ధరలో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
మీ పాప కాలికి నిండిన పట్టీలు కావాలంటే ఇలాంటి డిజైన్ ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
చంటి పిల్ల ఇంట్లో మువ్వల పట్టీలతో నడుస్తూ ఉంటే ఎంతో ముచ్చటగా ఉంటుంది.
మూడు లేయర్లలో వచ్చే మోడ్రన్ పట్టీలు ఇవి. చిన్న పిల్లలకు, పెద్ద వాళ్లకు కూడా ఇవి అందంగా నప్పుతాయి.
