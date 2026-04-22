Hair Growth: జుట్టు ఫాస్ట్ గా పెరగాలా? రోజూ ఇవి తినండి

జుట్టు బలంగా, ఒత్తుగా పెరగాలంటే కొన్ని రకాల ఆహారాలు తప్పనిసరిగా డైట్లో చేర్చుకోవాలి. అవేంటో చూద్దాం.
ప్రోటీన్, బయోటిన్ గుడ్లలో పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యమైనవి. జుట్టు కుదుళ్లను బలంగా చేస్తాయి.
ఐరన్, ఫోలేట్, విటమిన్ ఎ, సి ఎక్కువగా ఉండే ఆకుకూరలు జుట్టును బలంగా మార్చి, ఆరోగ్యంగా పెరిగేలా చేస్తాయి.
ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు ఉండే సాల్మన్ చేప తలలో మంటను తగ్గించి, తల చర్మానికి పోషణ అందిస్తుంది. జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది.
విటమిన్ ఇ, జింక్, ఒమేగా-3 సమృద్ధిగా ఉండే నట్స్, విత్తనాలు జుట్టు రాలడాన్ని నివారిస్తాయి. జుట్టు బలాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.
కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి, ఐరన్ గ్రహించడానికి అవసరమైన విటమిన్ సి.. బెర్రీలు, సిట్రస్ పండ్లలో పుష్కలంగా ఉంటుంది.
తల చర్మానికి పోషణనిచ్చే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్ ఇ అవకాడోలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది జుట్టును మృదువుగా చేస్తుంది.
చిలగడదుంపలో బీటా-కెరోటిన్ ఉంటుంది. ఇది శరీరంలోకి వెళ్లాక విటమిన్ ఏ గా మారుతుంది. ఇది సెబమ్ ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది.
జుట్టు కణాల మరమ్మత్తుకు, పెరుగుదలకు కీలకమైన ఐరన్, జింక్ను పప్పు ధాన్యాలు అందిస్తాయి. వీటిని ఆహారంలో చేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
