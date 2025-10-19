Telugu

ఏ వయసు వారికైనా నప్పే యాంటిక్ జుంకాలు

టెంపుల్ జుంకాలు

టెంపుల్ జుంకా డిజైన్లు ఎవరికైనా నప్పేస్తాయి. దక్షిణాదిలో ఇప్పుడివే ట్రెండ్. 

Image credits: pinterest
జాలర్ గోల్డ్ జుంకాలు

యాంటిక్ జుంకాలలో ఈ డిజైన్ అద్భుతమైనది. జాలర్ ప్యాట్రన్‌లో చేసిన జుంకాలు పైన  ఫ్లవర్ స్టడ్ అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
చంద్రాకార మీనాకారి గోల్డ్ జుంకాలు

యువరాణిలాంటి లుక్ కావాలనుకుంటే ఇలాంటి జుంకాలు ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.చంద్రాకార మీనాకారి స్టడ్‌తో నెమలి డిజైన్‌ను ఎంతో అందంగా ఉంటాయివి.

Image credits: pinterest
త్రీ లేయర్ గోల్డ్ డిజైన్

త్రీ లేయర్ గోల్డ్ జుంకాలు కొంచెం బరువుగా ఉంటుంది. వీటిని పెట్టుకుంటే రాయల్ లుక్ రావడం ఖాయం.

Image credits: pinterest
రెండు లేయర్ల గోల్డ్ జుంకాలు

ఇది అందమైన బంగారు జుంకాలు.  దీని డిజైన్  క్లిష్టంగా ఉంటుంది. యాంటిక్ ఫినిషింగ్‌తో అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
లక్ష్మీ జుంకా డిజైన్

బంగారంతో చేసిన లక్ష్మీదేవి విగ్రహంతో ఈ జుంకాలను చాలా అందంగా తయారుచేశారు. పెట్టుకుంటే ముఖానికి నిండుగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Pinterest

