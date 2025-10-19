టెంపుల్ జుంకా డిజైన్లు ఎవరికైనా నప్పేస్తాయి. దక్షిణాదిలో ఇప్పుడివే ట్రెండ్.
యాంటిక్ జుంకాలలో ఈ డిజైన్ అద్భుతమైనది. జాలర్ ప్యాట్రన్లో చేసిన జుంకాలు పైన ఫ్లవర్ స్టడ్ అందంగా ఉంటుంది.
యువరాణిలాంటి లుక్ కావాలనుకుంటే ఇలాంటి జుంకాలు ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.చంద్రాకార మీనాకారి స్టడ్తో నెమలి డిజైన్ను ఎంతో అందంగా ఉంటాయివి.
త్రీ లేయర్ గోల్డ్ జుంకాలు కొంచెం బరువుగా ఉంటుంది. వీటిని పెట్టుకుంటే రాయల్ లుక్ రావడం ఖాయం.
ఇది అందమైన బంగారు జుంకాలు. దీని డిజైన్ క్లిష్టంగా ఉంటుంది. యాంటిక్ ఫినిషింగ్తో అందంగా ఉంటుంది.
బంగారంతో చేసిన లక్ష్మీదేవి విగ్రహంతో ఈ జుంకాలను చాలా అందంగా తయారుచేశారు. పెట్టుకుంటే ముఖానికి నిండుగా కనిపిస్తాయి.
