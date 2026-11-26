అధిక రక్తపోటును, చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) తగ్గించడానికి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ (HDL) పెంచడానికి దానిమ్మ సహాయపడుతుంది.
దానిమ్మలోని డైటరీ ఫైబర్ మలబద్ధకాన్ని నివారించి జీర్ణ వ్యవస్థ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
దానిమ్మ పండులో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తుంది.
దానిమ్మలోని పాలీఫెనాల్స్ జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరచడానికి, అల్జీమర్స్ వంటి న్యూరోడెజెనరేటివ్ వ్యాధుల నుంచి రక్షించడానికి సహాయపడతాయి.
ప్రోస్టేట్, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను నెమ్మదించడానికి దానిమ్మ సహాయపడుతుంది. దీనిలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు వాపును కూడా తగ్గిస్తాయి.
దానిమ్మ పండులో డైటరీ నైట్రేట్లు ఉంటాయి. ఇవి కండరాలకు ఆక్సిజన్ సరఫరాను మెరుగుపరచడానికి, వ్యాయామ సమయంలో అలసటను నివారించడానికి సహాయపడతాయి.
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