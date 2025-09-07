Telugu

కలబందను ఇలా పెడితే చుండ్రు పోతుంది.. జుట్టు పొడుగ్గా పెరుగుతుంది

life Sep 07 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
కలబంద ప్రయోజనాలు

కలబంద నెత్తిమీద చుండ్రును, హెయిర్ ఫాల్, తలమీద దురద పెట్టడం వంటి జుట్టు సమస్యలను తగ్గించడంలో చాలా ఎఫెక్టీవ్ గా పనిచేస్తుంది. 

జుట్టు పెరుగుదలకు

కలబంద జుట్టును పొడుగ్గా పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. ఇందుకోసం కలబందను ఎలా పెట్టాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. 

కలబంద-మెంతులు

3 టీ స్పూన్ మెంతులను తీసుకుని నీళ్లలో రాత్రంతా నానబెట్టండి. ఉదయాన్నే దీన్ని పేస్ట్ చేయండి. 

కలబంద-మెంతులు

ఈ మెంతుల పేస్ట్ లో మూడు టీస్పూన్ల కలబంద జెల్ ను వేయండి. దీన్ని జుట్టంతా బాగా పట్టించి 15 నిమిషాల తర్వాత చల్ల నీళ్లతో తలను శుభ్రం చేయండి. 

పెరుగు, నిమ్మరసం

మీరు కలబంద జెల్ లో పెరుగు, నిమ్మరసాన్ని వేసి కూడా తలకు రాసుకోవచ్చు. దీనివల్ల జుట్టు రాలడం చాలా వరకు తగ్గుతుంది. 

కలబంద జెల్ - ఆముదం

2 స్పూన్ల కలబంద గుజ్జులో కొంచెం ఆముదం వేసి కలపండి. దీన్ని తలకు అప్లై చేసి 10 నిమిషాల తర్వాత శుభ్రం చేయండి. 

కలబంద జెల్ - ఉల్లి రసం

2 స్పూన్ల కలబంద జెల్ లో ఒక స్పూన్ ఉల్లిరసాన్ని వేసి బాగా కలపండి. దీన్ని తలకు అప్లై చేసి 10 నిమిషాల తర్వాత క్లీన్ చేస్తే సరిపోతుంది. 

