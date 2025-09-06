Telugu

కరివేపాకును ఫ్రిజ్‌లో ఇలా పెడితే చాలా రోజుల వరకు ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది

శుభ్రం చేయాలి

కరివేపాకును శుభ్రం చేయకుండా ఫ్రిజ్ లో పెట్టకూడదు. ఎందుకంటే మురికిగా ఉన్న కరివేపాకు తొందరగా పాడవుతుంది. 

ఆరబెట్టాలి

నీళ్లతో కడిగిన కరివేపాకును అలాగే ఫ్రిజ్ లో పెట్టకుండా పూర్తిగా ఆరబెట్టాలి. తేమ ఉంటే కరివేపాకు పాడవుతుంది. 

గాలి వెళ్లకూడదు

కరివేపాకును కవర్ లో చుట్టి గాలి వెళ్లని డబ్బాలో పెట్టి నిల్వ చేయాలి. అయితే పాడైన ఆకులను మర్చిపోకుండా తీసేయాలి. 

ఫ్రీజర్

మీరు గనుక కరివేపాకును ఫ్రీజర్ లో నిల్వ చేయాలనుకుంటే జిప్ లాక్ బ్యాగ్ లో పెట్టాలి. అవసరమైనప్పుడు తీసి వాడొచ్చు. 

ఎండబెట్టి నిల్వ చేయొచ్చు

కావాలనుకుంటే మీరు కరివేపాకును ఎండబెట్టి కూడా నిల్వ చేయొచ్చు. ఇందుకోసం కరివేపాకును శుభ్రంగా కడిగి ఎండబెట్టి తేమ లేని డబ్బాలో నిల్వ చేయాలి. 

కరివేపాకు

కరివేపాకును మూడు రోజులు ఎండలో పెడితే  తేమ లేకుండా పూర్తిగా ఎండుతుంది. 

జిప్ లాక్ బ్యాగ్

బాగా ఎండిన కరివేపాకును మీరు గాలి వెళ్లని డబ్బా లేదా జిప్ లాక్ బ్యాగ్ లో పెట్టొచ్చు. 

