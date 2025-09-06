రోజ్మేరీ మొక్కలో ఎన్నో ఔషదగుణాలుంటాయి. దీన్ని ఉపయోగించి మనం ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ మొక్కను బాల్కనీలో ఈజీగా పెంచొచ్చు.
కరివేపాకు కూడా మన ఆరోగ్యానికి ఎన్నో విధాలుగా మేలు చేస్తుంది. దీనిలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మన గుండెకు, జుట్టుకు, చర్మానికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి.
కలబంద మొక్క మన ఆరోగ్యానికి, చర్మానికి, జుట్టుకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ మొక్కను బాల్కనీలో పెంచడానికి మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు.
కొత్తిమీర ఫుడ్ ను టేస్టీగా చేయడమే కాదు.. మన ఆరోగ్యానికి కూడా మంచి మేలు చేస్తుంది. దీనిని కూడా బాల్కనీలో ఈజీగా పెంచొచ్చు. అయితే ఈ మొక్కకు రోజూ నీళ్లు పోయాలి.
తులసి మొక్క ఎన్నో ఔషదగుణాలున్న మొక్క. దీన్ని ఉపయోగించి మనం రోగనిరోధక శక్తిని పెంచొచ్చు. దగ్గు, జలుబు, జ్వరం వంటి అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి తులసి సహాయపడుతుంది.
మంచి సువాసన వచ్చే పుదీనాలో ఎన్నో ఔషదగుణాలుంటాయి. ఈ మొక్క తలనొప్పిని తగ్గించడానికి, జీర్ణశక్తిని మెరుగుపర్చడానికి బాగా సహాయపడుతుంది. ఈ మొక్కను బాల్కనీలో పెంచడం చాలా ఈజీ.
