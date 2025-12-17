Telugu

క్రిస్మస్ పండుగకు గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి ఈ మొక్కలు బెస్ట్ ఆప్షన్

life Dec 17 2025
Author: Kavitha G Image Credits:google gemini
ఫిలోడెండ్రాన్

ఫిలోడెండ్రాన్ మొక్క చాలా అందంగా ఉంటుంది. తక్కువ ధరలో వస్తుంది. 

సింగోనియం

ఈ మొక్క చాలా త్వరగా పెరుగుతుంది. ఇంటి అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్. 

అలోకేసియా

ఈ మొక్క తక్కువ సంరక్షణతో పెరుగుతుంది. అందంగా ఉంటుంది. బహుమతిగా ఇవ్వడానికి మంచి ఎంపిక.

ఫిడిల్ లీఫ్ ఫిగ్

పెద్ద పెద్ద ఆకులతో ఉండే ఈ మొక్క ఎవ్వరికైనా నచ్చుతుంది. ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతిలో సూపర్ గా కనిపిస్తుంది.

బ్లూ ఆర్కిడ్

బ్లూ ఆర్కిడ్ చాలా అందమైన మొక్క. దీని పువ్వులు వారాలపాటు తాజాగా ఉంటాయి.  ఈ మొక్క క్రిస్మస్ బహుమతికి మంచి ఎంపిక.

కలాథియా

కలాథియా ఇంట్లో ఈజీగా పెరిగే మొక్క. దీని అందమైన ఆకులు ఇంటి అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.

ఆంథూరియం

ఎరుపు రంగు మెరిసే ఆకులతో ఉండే ఈ మొక్క.. తక్కువ సంరక్షణతో సులభంగా పెరుగుతుంది. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.

