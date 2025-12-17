ఫిలోడెండ్రాన్ మొక్క చాలా అందంగా ఉంటుంది. తక్కువ ధరలో వస్తుంది.
ఈ మొక్క చాలా త్వరగా పెరుగుతుంది. ఇంటి అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్.
ఈ మొక్క తక్కువ సంరక్షణతో పెరుగుతుంది. అందంగా ఉంటుంది. బహుమతిగా ఇవ్వడానికి మంచి ఎంపిక.
పెద్ద పెద్ద ఆకులతో ఉండే ఈ మొక్క ఎవ్వరికైనా నచ్చుతుంది. ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతిలో సూపర్ గా కనిపిస్తుంది.
బ్లూ ఆర్కిడ్ చాలా అందమైన మొక్క. దీని పువ్వులు వారాలపాటు తాజాగా ఉంటాయి. ఈ మొక్క క్రిస్మస్ బహుమతికి మంచి ఎంపిక.
కలాథియా ఇంట్లో ఈజీగా పెరిగే మొక్క. దీని అందమైన ఆకులు ఇంటి అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.
ఎరుపు రంగు మెరిసే ఆకులతో ఉండే ఈ మొక్క.. తక్కువ సంరక్షణతో సులభంగా పెరుగుతుంది. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.
ఇవి తినడం మానేస్తే బరువు తగ్గడం చాలా ఈజీ
ఒక్క గ్రాములో బంగారు కమ్మలు.. డైలీవేర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్
ఇవి తింటే మీ లివర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది జాగ్రత్త
ఉసిరి తో ఇవి కలిపి తీసుకుంటే ఏమౌతుందో తెలుసా?