ఇవి తింటే మీ లివర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది జాగ్రత్త

life Dec 17 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం కాలేయంపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంది.

అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం కాలేయంపై ఒత్తిడి పెంచుతుంది. ఇది ఆహారం నుండి పోషకాలు, విటమిన్లు, శక్తిని ప్రాసెస్ చేయడాన్ని కష్టతరం చేస్తుంది. 

Image credits: Getty
ప్యాక్ చేసిన స్నాక్స్, బిస్కెట్లు, ఫాస్ట్ ఫుడ్

ప్యాక్ చేసిన స్నాక్స్, బిస్కెట్లు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ వంటి ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలలో అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు, చక్కెర ఎక్కువగా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, ఎనర్జీ డ్రింక్స్ కాలేయాన్ని పాడు చేస్తాయి

సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, ఎనర్జీ డ్రింక్స్‌తో సహా చక్కెర పానీయాలలో చక్కెర ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది కాలేయంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడానికి, ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు దారితీస్తుంది.

Image credits: Freepik
ఆల్కహాల్ కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది

ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం కాలేయ పనితీరుకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది. కాలక్రమేణా ఫ్యాటీ లివర్, హెపటైటిస్ లేదా సిర్రోసిస్ వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది.

Image credits: Getty
వైట్ బ్రెడ్, వైట్ రైస్, వైట్ పాస్తా

రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్లు (వైట్ బ్రెడ్, వైట్ రైస్, వైట్ పాస్తా వంటివి) కాలేయంలో కొవ్వు పెరగడానికి కారణమవుతాయి.

Image credits: Freepik
నూనె పదార్థాలు కాలేయ ఆరోగ్యానికి మంచివి కావు

నూనెలో వేయించిన ఆహారాలలో అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇవి కూడా కాలేయ ఆరోగ్యానికి మంచివి కావు.

Image credits: Getty
రెడ్ మీట్‌లోని కొవ్వు కాలేయంలో పేరుకుపోయే అవకాశం ఉంది

రెడ్ మీట్‌లోని కొవ్వు కాలేయంలో పేరుకుపోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి రెడ్ మీట్‌ను అతిగా తినకుండా ఉండండి.

Image credits: Getty

