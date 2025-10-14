ఓట్స్ లో బీటా-గ్లూకాన్ అనే కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి గుండె జబ్బుల ముప్పును తగ్గిస్తుంది.
పప్పుధాన్యాల్లో ఫైబర్, ప్రోటీన్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ముఖ్యమైన ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి గుండె పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.
అవిసె గింజల్లో కూడా కరిగే ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించి గుండె జబ్బుల నుంచి రక్షిస్తుంది.
చియా విత్తనాల్లో ఫైబర్, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు ఉంటాయి. ఇవి వాపును తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.
ఆపిల్స్లో పెక్టిన్ అనే కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, ధమనుల పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది.
అవకాడోలో మంచి కొవ్వులు, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
బెర్రీ పండ్లలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, పాలీఫెనాల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ధమనుల పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.
