2 గ్రాముల్లో వచ్చే స్టోన్ గోల్డ్ రింగ్స్.. చూస్తే ఫిదా!

life May 06 2026
Author: Kavitha G Image Credits:chatgpt.com
సింగిల్ స్టోన్ రింగ్

సింగిల్ స్టోన్ తో ఉన్న ఈ గోల్డ్ రింగ్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. 2 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు. డైలీ వేర్ కి సూపర్ గా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
మల్టీ స్టోన్ రింగ్

మల్టీ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ గోల్డ్ రింగ్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటుంది. చేతులకు రెట్టింపు అందాన్ని ఇస్తుంది. 

Image credits: pinterest
అడ్జస్టబుల్ గోల్డ్ రింగ్

వైట్ స్టోన్ తో ఉన్న ఈ అడ్జస్టబుల్ గోల్డ్ రింగ్ అన్ని వయసులవారికి బాగుంటుంది. 2 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
ఫిష్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్

ఫిష్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ రింగ్ యూనిక్ లుక్ ఇస్తుంది. 2-3 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటుంది.

Image credits: Instagram
క్రౌన్ గోల్డ్ రింగ్

వైట్ స్టోన్స్ తో ఉన్న క్రౌన్ షేప్ గోల్డ్ రింగ్ ఎంగేజ్ మెంట్ వంటి ప్రత్యేక సందర్భాలకు చాలా బాగుంటుంది. 2-3 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: instagram\pinterest
పూసల గోల్డ్ రింగ్

ఫ్యాషన్ కోరుకునేవారికి బంగారు పూసలు, మువ్వలతో ఉన్న ఈ గోల్డ్ మంచి ఎంపిక. 2 గ్రాముల్లోపే చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
స్టార్ గోల్డ్ రింగ్

స్టార్ మధ్యలో స్టోన్ పొదిగిన ఈ గోల్డ్ రింగ్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. కాలేజీ అమ్మాయిలు, వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చక్కగా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: Pinterest
లీఫ్ షేప్ గోల్డ్ రింగ్

లీఫ్, స్టార్స్ తో ఉన్న ఇలాంటి గోల్డ్ రింగ్స్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటాయి. ఏ వయసువారికైనా ఈజీగా సెట్ అవుతాయి.

Image credits: Pinterest

