సింగిల్ స్టోన్ తో ఉన్న ఈ గోల్డ్ రింగ్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. 2 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు. డైలీ వేర్ కి సూపర్ గా ఉంటుంది.
మల్టీ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ గోల్డ్ రింగ్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటుంది. చేతులకు రెట్టింపు అందాన్ని ఇస్తుంది.
వైట్ స్టోన్ తో ఉన్న ఈ అడ్జస్టబుల్ గోల్డ్ రింగ్ అన్ని వయసులవారికి బాగుంటుంది. 2 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
ఫిష్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ రింగ్ యూనిక్ లుక్ ఇస్తుంది. 2-3 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటుంది.
వైట్ స్టోన్స్ తో ఉన్న క్రౌన్ షేప్ గోల్డ్ రింగ్ ఎంగేజ్ మెంట్ వంటి ప్రత్యేక సందర్భాలకు చాలా బాగుంటుంది. 2-3 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
ఫ్యాషన్ కోరుకునేవారికి బంగారు పూసలు, మువ్వలతో ఉన్న ఈ గోల్డ్ మంచి ఎంపిక. 2 గ్రాముల్లోపే చేయించుకోవచ్చు.
స్టార్ మధ్యలో స్టోన్ పొదిగిన ఈ గోల్డ్ రింగ్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. కాలేజీ అమ్మాయిలు, వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చక్కగా సెట్ అవుతుంది.
లీఫ్, స్టార్స్ తో ఉన్న ఇలాంటి గోల్డ్ రింగ్స్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటాయి. ఏ వయసువారికైనా ఈజీగా సెట్ అవుతాయి.
Gardening: మట్టి అవసరం కూడా లేకుండా ఈజీగా మొక్కలు పెంచేయండి
Gold Rings: ఒక్క గ్రాములో అమ్మాయిల కోసం సన్నని గోల్డ్ రింగ్
Cotton Suits: తక్కువ ధరలో వచ్చే కాటన్ సూట్స్.. సమ్మర్ కి బెస్ట్!
Gold Studs: 2 గ్రాముల్లో గోల్డ్ స్టడ్స్.. ఏ డ్రెస్సుకైనా సూపర్ సెట్!