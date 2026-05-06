Dry Fruits: డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా తింటే ఇంత డేంజరా..!

food-life May 06 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Freepik
డ్రైప్రూట్స్ ను లిమిట్ గా తినాలి

డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. కానీ వాటిని అతిగా తింటే మాత్రం అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.

కిడ్నీ సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం

డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో పోషకాలు ఎక్కువ. కానీ వాటిలో ఉండే అధిక చక్కెర, సల్ఫైట్ల వల్ల కిడ్నీ సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

బరువు పెరిగే అవకాశం

డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను ఎక్కువగా తినడం వల్ల శరీర బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే వీటిలో కేలరీలు ఎక్కువ.
కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, విరేచనాలు

డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ లేదా విరేచనాలు వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ పెరగొచ్చు

కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో సహజ చక్కెరలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిని అతిగా తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అమాంతం పెరిగిపోతాయి.
అలర్జీలు రావచ్చు

కొంతమందికి కొన్ని రకాల నట్స్‌తో అలర్జీలు ఉండొచ్చు. దీనివల్ల దురద, వాపు లేదా ఇతర అసౌకర్యాలు కలగవచ్చు.
