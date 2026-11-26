బహుళ వరుసల ముత్యాల దండలకు మధ్యలో కెంపులు, పచ్చలతో కూడిన పూల డిజైన్ ఈ సెట్కు రాయల్ లుక్ను ఇచ్చింది. ముత్యాల గుత్తులతో కూడిన పెద్ద స్టడ్స్ దీనికి మరింత అందాన్ని జోడించాయి.
బంగారు గొట్టాల మధ్య ముత్యాలు, మధ్యలో పచ్చ రాళ్లు, లక్ష్మీదేవి ప్రతిమతో కూడిన గుండ్రటి లాకెట్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. చీరల మీదకు చాలా అందంగా ఉంటుంది.
విభిన్నమైన గోల్డ్ జాలీ వర్క్, కింద వేలాడే ఎమరాల్డ్ డ్రాప్స్తో ఈ నెక్లెస్ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది. సింపుల్గా ఉంటూనే రిచ్ లుక్ కోరుకునే వారికి ఇది చక్కగా నప్పుతుంది.
సన్నని బంగారు గొలుసు, మధ్యలో లక్ష్మీదేవి లాకెట్, చుట్టూ చిన్న ముత్యాలతో ఈ నెక్లెస్ ఎంతో సున్నితంగా ఉంది. చిన్నపాటి వేడుకలకు ఇది చాలా చక్కగా సెట్ అవుతుంది.
మధ్యలో అందమైన లక్ష్మీదేవి ప్రతిమ, చుట్టూ కెంపు రాళ్లు, ముత్యాల అలంకరణతో ఈ హారం ఎంతో గ్రాండ్గా ఉంది. దీనికి జతగా వచ్చిన గుండ్రటి కెంపుల ఇయర్ రింగ్స్ గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి.
సంప్రదాయ లక్ష్మీదేవి కాసులతో పాటు ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రాళ్ల డ్రాప్స్తో ఈ చోకర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. మెడకు అతుక్కున్నట్లు ఉండే ఈ డిజైన్ పండుగలు, పెళ్లి వేడుకలకు పర్ఫెక్ట్ ఎంపిక.
ఇది కంప్లీట్ గోల్డ్ ఫినిషింగ్ నక్లెస్ డిజైన్ ఇది. చీరల మీదకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. మెడలో చాలా అందంగా కనపడుతుంది.
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