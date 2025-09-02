కొత్త ఏసీని కొనే ముందు కొన్ని విషయాలను ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
మార్కెట్ లో ఎన్నో రకాల ఏసీలు ఉంటాయి. అంటే ఒక స్టార్, 2 స్టార్, 3 స్టార్, 4 స్టార్, 5 స్టార్ ఏసీలుంటాయి. అయితే వీటిలో మీ బడ్జెట్ కు తగ్గ ఏసీని ఎంచుకోవడం మంచిది.
ఈ విషయాన్ని తెలసుకోకుండా ఏసీని కొనకూడదు. ఎప్పుడైనా సరే మీ రూం పరిమాణానికి తగ్గ ఏసీనే కొనండి. ఇవే మీకూ ఉపయోగపడతాయి.
మీరు ఏసీ పేమెంట్ ను ఎన్నో విధాలా చేయొచ్చు. అంటే క్యాష్, వడ్డీ లేని ఈఎంఐ, క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా పేమెంట్ చేయొచ్చు.
ఎప్పుడైనా సరే విండో ఏసీని కిటికీ దగ్గరే అమర్చాలి. ఎందుకంటే వీటి నుంచి శబ్దం ఎక్కువగా వస్తుంది. అయితే స్ప్లిట్ ఏసీని మాత్రం ఇంట్లో ఎక్కడైనా పెట్టొచ్చు.
మీ కరెంట్ బిల్లు తక్కువగా రావాలంటే మాత్రం మీరు పవర్ రేటింగ్ ఎక్కువగా ఉన్న ఏసీలనే కొనాలి. ఇవి విద్యుత్ ను తక్కువగా వినియోగిస్తాయి.
మంచి ఏసీని తీసుకోవడమే కాదు.. ఏసీని అమర్చడం నుంచి సర్వీస్ వంటి సేవలందించే మంచి కంపెనీ ఏసీనే కొనండి.
