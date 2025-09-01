Telugu

నెల రోజులు మెంతుల నీళ్లు తాగితే జరిగేే మ్యాజిక్ ఇదే

food-life Sep 01 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
బరువు తగ్గించే మెంతులు

మెంతుల నీళ్ళు జీవక్రియను మెరుగుపరచి, ఆకలిని నియంత్రించి, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడతాయి.

Image credits: pinterest
చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది

ప్రతిరోజూ మెంతుల నీళ్ళు తాగితే శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. దీనివల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

Image credits: Getty
జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది

మెంతుల్లో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరచి, అజీర్తి, మలబద్ధకం సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.

Image credits: Getty
చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది

మెంతుల్లోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మంపై ముడతలు రాకుండా కాపాడతాయి. మొటిమలు, మచ్చలను తగ్గిస్తాయి. చర్మాన్ని కాంతివంతంగా ఉంచుతాయి.

Image credits: Getty
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రిస్తుంది

డయాబెటిస్ ఉన్నవారిలో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో మెంతుల నీళ్ళు సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది

మెంతుల నీళ్ళు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, కాలానుగుణ ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షణ కల్పిస్తాయి.

Image credits: interest
ఎలా తయారు చేసుకోవాలి?

ఒక గ్లాసులో ఒక చెంచా మెంతులను వేసి రాత్రంతా నానబెట్టి, మరుసటి రోజు ఉదయం ఆ నీటిని ఖాళీ కడుపుతో తాగి, మెంతులను కూడా తినవచ్చు.

Image credits: Getty

