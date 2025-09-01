Telugu

మిగిలిన సబ్బు ముక్క పారేస్తున్నారా? ఇలా వాడేయండి

life Sep 01 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
అలమార..

మిగిలిన సబ్బు ముక్కలను ఒక వస్త్రంలో చుట్టి.. అలమారలో పెడితే.. మంచి సువాసన వస్తుంది. 

Image credits: Getty
దుస్తులు

వర్షాకాలంలో  దుస్తుల నుంచి దుర్వాసన వస్తుంది. ఆ వాసన పోగొట్టడానికి ఈ సబ్బు ముక్కలు ఉపయోగించవచ్చు.

Image credits: Getty
షూలు

షూల నుండి వచ్చే దుర్వాసనను పోగొట్టడానికి రాత్రిపూట మిగిలిన సబ్బును షూలో పెట్టండి.

Image credits: Getty
బాత్రూమ్

మిగిలిన సబ్బును బాత్రూంలో పెడితే సువాసన వస్తుంది.

Image credits: our own
షేవింగ్ క్రీమ్

మిగిలిన సబ్బును వేడి నీటిలో కరిగించి షేవింగ్ క్రీమ్ లాగా వాడొచ్చు.

Image credits: our own
టైలరింగ్

దుస్తులను కుట్టేటప్పుడు గుర్తులు పెట్టుకోవడానికి మిగిలిన సబ్బు ముక్కలను వాడొచ్చు.

Image credits: Freepik

