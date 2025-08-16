Telugu

ఈ మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే ఒక్క దోమ కూడా రాదు..!

life Aug 16 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
లావెండర్

అందంగా ఉండే లావెండర్ మొక్కకు దోమలను తరిమికొట్టే శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ మొక్కను పెంచుకుంటే దోమల బెడద ఉండదు. 

పుదీనా

పుదీనాను ఇష్టపడని వారు ఉండరు. ఇది రుచిని మెరుగుపరచడమే కాకుండా దోమలను తరిమికొట్టడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

బంతి

సీతాకోకచిలుకలు, పక్షులు బంతి పువ్వులను ఇష్టపడతాయి. కానీ దోమలు కాదు. దాని వాసనను అవి తట్టుకోలేవు.

రోజ్మేరీ

రోజ్మేరీని ఇంట్లో పెంచుకోవడం వల్ల కీటకాలను దూరంగా ఉంచవచ్చు. రోజ్మేరీ వాసన దోమలకు ఇష్టం ఉండదు.

థైమ్

మంచి సువాసన కలిగిన ఔషధ మొక్క ఇది. చిన్న కీటకాలను తరిమికొట్టడంలో థైమ్ సహాయపడుతుంది.

బేసిల్

దీని బలమైన వాసనను దోమలు, ఇతర కీటకాలు తట్టుకోలేవు. బాల్కనీ, కిటికీల దగ్గర పెంచుకోవచ్చు.

లెమన్ గ్రాస్

వంటలకు రుచిని ఇవ్వడానికి, దోమలను తరిమికొట్టడానికి లెమన్ గ్రాస్ ను ఉపయోగించవచ్చు.

